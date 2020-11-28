Прокуратура Аргентины предварительно установила порядок событий в день смерти Марадоны

Аргентинская прокуратура предварительно установила порядок событий в день смерти бывшего игрока и тренера сборной страны по футболу Диего Марадоны, из которого следует, что скорая помощь прибыла спустя 12 минут минут после вызова. Об этом сообщил в пятницу телеканал Todo Noticias, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, последним говорил с Марадоной его племянник Джонатан Эспосито, который заходил к нему во вторник в 23:00 по местному времени. В среду в 06:30 в комнату экс-футболиста зашел перед окончанием своей смены дежуривший в доме медбрат. Согласно его показаниям, Марадона спокойно спал и подавал признаки жизни.

После этого в дом пришла новая медсестра. По ее словам, в 07:30 она слышала, как Марадона вставал, но она не заходила в его комнату. В 11:55 в дом прибыли психиатр и психолог, занимавшиеся лечением Марадоны. Они попытались разбудить Марадону, но не смогли и в 12:00 позвали его племянника и медсестру, которые в 12:10 приступили к реанимационным мероприятиям.

По словам медсестры, температура тела Марадоны в этот момент была нормальной. В 12:16 в службу скорой помощи позвонил личный врач экс-футболиста Леопольдо Луке, которого в этот момент не было в доме. Через минуту еще один звонок поступил от секретаря Марадоны Макси Помарго. Первая машина скорой помощи прибыла к дому в 12:28.

Как было установлено в результате вскрытия, смерть Марадоны наступила примерно в 12:00. Причиной стала острая сердечная недостаточно, которая привела к отеку легких.