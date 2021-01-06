В Литве призвали ЕС помочь членам "Восточного партнерства" с вакциной от COVID-19

Литва выступила с призывом к Евросоюзу оказать помощь странам - членам программы ЕС "Восточное партнерство" в обеспечении вакциной от коронавируса. Об этом в среду сообщил МИД балтийской республики, передает

"ЕС не будет в безопасности [от пандемии] до тех пор, пока не будут защищены все наши соседи, в том числе и на востоке", - приводятся в сообщении слова министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. Он выразил надежду на то, что после того, как государства ЕС получат намеченное для них количество вакцины от COVID-19, сообщество учтет потребности и своих соседей "не только на Западных Балканах, но и стран "Восточного партнерства" и других". Члены ЕС осуществляют коллективные закупки вакцины от коронавируса.

Инициированное Литвой письмо к еврокомиссарам, отвечающим за здравоохранение и сотрудничество с партнерами ЕС, подписали, согласно сообщению, министры Болгарии, Венгрии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии, Чехии, Швеции и Эстонии.

Многосторонняя программа "Восточное партнерство" была запущена ЕС в 2009 году. Ее основной целью заявлено развитие регионального сотрудничества с шестью бывшими республиками СССР - Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.