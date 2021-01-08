ВОЗ взаимодействует с 15 производителями вакцин от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обсуждает с производителями вакцин от коронавируса из 15 стран, в том числе из России, вопросы, касающиеся эффективности их препаратов. Об этом заявила в четверг в ходе сессии вопросов и ответов в Twitter руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О'Брайен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она напомнила, что на настоящий момент только вакцина, разработанная американской компанией Pfizer и германской BioNTech, включена в список препаратов, рекомендованных ВОЗ для экстренного использования. "Мы ожидаем рассмотрения на постоянной основе, которое уже началось, дополнительных препаратов, в частности [китайской корпорации] Sinofarm и [британско-шведской компании] AstraZeneca. <...> Мы занимаемся российским препаратом, а также препаратом [американской компании] Moderna и взаимодействуем со всеми другими производителями, у которых есть вакцины, проходящие испытания эффективности", - сказала О'Брайен.

По ее словам, на настоящий момент 15 производителей вакцин установили контакты с ВОЗ. Предоставленные ими данные о препаратах "рассматриваются и обсуждаются". Как подчеркнула руководитель департамента ВОЗ, эта работа ведется "активно". "Мы ожидаем, что дополнительные вакцины будут включены в список для экстренного использования в ближайшие недели", - констатировала О'Брайен.

31 декабря ВОЗ сообщила о включении вакцины от коронавируса Pfizer и BioNTech в список препаратов для экстренного использования. Она пояснила, что внесение препаратов в такой перечень дает странам возможность ускорить свои регулирующие процедуры утверждения вакцины на импорт и применение. Это также позволяет ЮНИСЕФ и Панамериканской организации здравоохранения закупить вакцину для распространения в нуждающихся в ней государствах.