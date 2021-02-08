Билл Гейтс назвал две угрозы человечеству после пандемии

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал две главные угрозы человечеству после пандемии. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Veritasium, передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru".

Гейтс рассказал, что человечество не подготовлено к такому вызову, как изменение климата. Он отметил, что каждый год уровень смертности из-за данного фактора будет «даже больше», чем во время пандемии коронавируса. Второй угрозой предприниматель назвал биотерроризм. По его словам, те, кто хотят навредить людям, могут создать вирус, поэтому вероятность столкнуться с этой проблемой выше по сравнению с естественными эпидемиями.

Ранее Гейтс оценил слухи о его причастности к пандемии коронавируса. По его мнению, распространение недостоверных фактов о вакцинации может продлить эпидемию COVID-19. «Это большой вызов, когда люди ищут простых решений», — заявил он.