Генсек ООН осудил стрельбу на поражение при разгоне демонстрации в Мьянме
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил разгон мирной демонстрации в Мьянме, в результате которой погибли несколько человек. Он призвал к возвращению власти гражданскому правительству, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я осуждаю применение насилия со смертельным исходом в Мьянме. Применение огня на поражение, угрозы и насилие против мирных демонстрантов недопустимо. У каждого есть право на мирные собрания. Я призываю все стороны уважать результаты выборов и вернуться к гражданскому правлению", - написал он в Twitter.
По информации местных СМИ, в субботу во время разгона демонстрации два человека погибли, еще шестеро получили ранения.
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