Глава ВОЗ приветствовал решение США направить 80 млн доз вакцин в другие страны

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус приветствовал решение администрации Соединенных Штатов направить к концу июня другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я приветствую обязательство президента США [Джо Байдена] и Соединенных Штатов пожертвовать 80 млн доз вакцин от COVID-19 нуждающимся странам. Мы глубоко признательны за вашу приверженность глобальному здравоохранению", - написал Гебрейесус. При этом он добавил, что партнеры международного механизма COVAX готовы поддержать справедливое распределение препаратов. "Солидарность - единственный способ спасения жизней и средств к существованию во всем мире", - подчеркнул глава ВОЗ.