Председатель Генассамблеи ООН предлагает начать сессию в сентябре на уровне глав стран

Председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр предлагает обеспечить представительство на предстоящей в сентябре неделе высокого уровня вплоть до глав государств, но с минимальным числом сопровождающих лиц. Об этом говорится в его предложениях, представленных странам - членам всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бозкыр предлагает ограничить присутствие в зале Генеральной Ассамблеи главой делегации и тремя его сопровождающими, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. В штаб-квартире ООН смогут находиться глава делегации и не более пяти сопровождающих.

Председатель ГА ООН также предлагает сделать вакцинацию от коронавируса добровольной для участников. Добровольным должны быть и информирование о статусе вакцинирования штаб-квартиры ООН и других делегатов. Все дополнительные мероприятия предполагается отменить.