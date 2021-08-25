Обстановку в Афганистане и ее воздействие на регион ЦА обсудили на встрече с делегациями ПА ОБСЕ и полевыми отделениями ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Председатель ПА ОБСЕ Маргарета Седерфельт (Швеция) провела сегодня онлайн-встречу с главами делегаций ПА ОБСЕ, представителями миссий ОБСЕ в регионе и другими соответствующими заинтересованными сторонами, включая Центр ОБСЕ по предотвращению конфликтов, с целью обмена мнениями относительно воздействия развивающихся событий в Афганистане на обстановку в соседних государствах Центральной Азии и возможного вклада Парламентской ассамблеи ОБСЕ в усилия по урегулированию, передает Trend в среду со ссылкой на ПА ОБСЕ.

Саидмурод Фаттохзода, глава делегации Таджикистана в ПА ОБСЕ, и Садык Сафоев, глава делегации Узбекистана в ПА ОБСЕ, поделились своими оценками ситуации в области безопасности в связи с выводом международных сил из Афганистана и приходом к власти движения «Талибан». Во встрече также приняли участие Специальный представитель ПА ОБСЕ по Центральной Азии и заместитель председателя Пиа Каума (Финляндия), Специальный представитель по реализации Целей в области устойчивого развития и заместитель председателя Аскар Шакиров (Казахстан), Генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, а также представители Программного офиса ОБСЕ в Душанбе, Центра ОБСЕ в Ашхабаде и Координатора проектов ОБСЕ в Узбекистане.

Среди обсуждаемых тем были вопросы обеспечения безопасности границ, возможных потоков беженцев и радикализации, транснациональной преступности и другие вопросы, вызывающие обеспокоенность.

«Мы крайне обеспокоены текущими событиями, в этой связи важным представляется узнать о позиции государств, непосредственно граничащих с Афганистаном, в том числе относительно возможного вклада ПА ОБСЕ в достижение стабильности и обеспечение соблюдения прав человека», – отметила председатель М.Седерфельт в своих вступительных комментариях. - Парламентская ассамблея намерена оказывать всяческое содействие посредством имеющихся в ее распоряжении инструментов, включая Специальный комитет по миграции, Специальный комитет по противодействию терроризму и соответствующих Специальных представителей. Мы будем и далее работать в интересах наших народов».

Маргарета Седерфельт проинформировала участников о состоявшейся на прошлой неделе встрече с заместителями глав полевых отделений ОБСЕ в регионе, указав на то, что непредсказуемый характер текущей обстановки указывает на важность постоянного взаимодействия между парламентариями по данному вопросу.

Руководители миссий ОБСЕ на местах в Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане подчеркнули важное значение координации и коммуникации при преодолении вызовов в области безопасности в регионе. Было подчеркнуто, что угрозы в области безопасности границ существовали и до текущих событий. В этой связи ОБСЕ тесно взаимодействует с правительствами принимающих государств в интересах укрепления потенциала пограничных служб и корректирует существующие проекты в области безопасности с целью максимально эффективного противодействия насильственному экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму.

Участники дискуссии согласились, что Парламентская ассамблея ОБСЕ представляет собой подходящую площадку для привлечения внимания к данному вопросу, и выразили готовность поддерживать тесную координацию и диалог с ПА. Председатель ПА ОБСЕ М.Седерфельт выразила признательность миссиям ОБСЕ на местах за осуществляемую ими работу.

Генеральный секретарь Р.Монтелла отметил, что крайний срок вывода международных сил из Афганистана, который наступит 31 августа, может коренным образом изменить образ жизни миллионов афганских жителей, в особенности женщин и детей, что в очередной раз указывает на основополагающий характер прав человека. В этой связи он напомнил об обязательствах правительств признавать и соблюдать права всех своих граждан.