Корабль SpaceX с экипажем из непрофессиональных астронавтов начал схождение с орбиты
Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем после трёхдневного полета в воскресенье по московскому времени начал схождение с орбиты, сообщила американская компания SpaceX, передает
Планируется, что приводнение спускаемой капсулы многоразового космического корабля Crew Dragon произойдет в субботу в 19:06 по Восточному времени США (в воскресенье в 02:06 мск) в Атлантике вблизи Флориды.
16 сентября ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту высотой 590 км с полностью непрофессиональным коммерческим экипажем корабль Crew Dragon. Это выше высоты нынешней орбиты Международной космической станции и всех ранее запущенных пилотируемых полетов.
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