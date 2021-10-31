Данные около 11 тыс. клиентов ювелирного дома Graff попали в руки хакеров

Британский ювелирный дом Graff Diamonds подвергся кибератаке, в результате которой в руках у хакеров оказались персональные данные около 11 тыс. клиентов. Как утверждается в публикации газеты Daily Mail в субботу, за атакой может стоять группировка вымогателей Conti, действующая с территории России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в статье, в даркнет уже попали около 69 тыс. конфиденциальных документов о покупках, которые совершали клиенты компании, основанной в 1960 году британским ювелиром Лоуренсом Граффом. Среди клиентов издание называет экс-президента США Дональда Трампа, наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, премьер-министра Бахрейна Сальмана бен Хамада бен Иса Аль Халифу, бывшего капитана сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма, американскую телеведущую Опру Уинфри, актеров Тома Хэнкса и Алека Болдуина.

По данным газеты, вневедомственное Управление комиссара по информации (ICO - независимый регулятор в области защиты национальных данных) начало расследование инцидента. Как утверждается в публикации, хакеры могут требовать от клиентов фирмы заплатить миллионы долларов, угрожая в обратном случае опубликовать остальные конфиденциальные документы.