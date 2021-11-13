ВОЗ призвала Европу привить уязвимых к COVID-19 людей вместо ревакцинации

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призывает европейские страны отдать приоритет вакцинации против коронавируса COVID-19 уязвимых групп населения вместо ревакцинации уже привитых, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Нет смысла делать бустеры здоровым взрослым или вакцинировать детей, пока есть медицинские работники, пожилые люди и другие люди, относящиеся к группам повышенного риска, по всему миру, которые все еще ждут первой дозы (вакцины против коронавируса)", - заявил Гебрейесус.

"Дело не только в том, сколько людей вакцинировано. Речь идет о том, кто вакцинирован", - отметил глава ВОЗ.

По его словам, развитым странам необходимо приложить все усилия, чтобы доступ к прививкам получили люди во всех странах.