В декабре в мире выявили почти 25 млн заболевших ковидом

В мире 2 января 2022 18:12 (UTC+04:00)
В декабре в мире выявили почти 25 млн заболевших ковидом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире в декабре 2021 года превысило показатели ноября сразу на 8,5 млн и достигло 24,7 млн, следует из подсчетов ТАСС, передает Trend.

Таким образом, заболеваемость на планете достигла максимума за всю пандемию - до этого самый высокий уровень был зафиксирован в апреле 2021 года, когда выявили свыше 22 млн инфицированных. Только за последнюю неделю прошлого года в мире подтвердили 8,4 млн заражений, что стало самым большим значением за время распространения новой инфекции.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус предупреждал, что распространение штаммов "дельта" и "омикрон" может привести к "цунами новых случаев" заражения. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за прошлый месяц.

Эпицентры новой волны

Эпицентрами распространения коронавируса в мире вновь стали Северная Америка и Западная Европа.

Так, в США заболеваемость подскочила в полтора раза. За месяц там выявили около 4 млн новых случаев, а в последний день года - свыше 500 тыс., что почти вдвое превысило максимум прошлого января.

Темпы распространения инфекции достигли пика и во Франции: в декабре там зарегистрировали 2,4 млн заражений, причем около 1,1 млн из них - за последнюю неделю (и 232 тыс. - в последний день). И если в США власти винят в очередной вспышке эпидемии новый омикрон-штамм, который там уже стал доминирующим, то во Франции все еще преобладает "дельта".

Примерно до того же уровня заболеваемость поднялась и в Великобритании. За месяц в Соединенном Королевстве выявили около 2,8 млн заболевших (в ноябре - только 1,1 млн), а в последние дни регистрируют 160-180 тыс. случаев в сутки.

Где еще распространяется вирус

В Европе новые серьезные вспышки фиксируют в Италии и Испании, где темпы распространения инфекции с начала месяца выросли примерно в 15 раз, а в последний день декабря подтвердили свыше 140 тыс. и 160 тыс. заражений соответственно.

В Нидерландах, несмотря на очередной локдаун, к концу года вновь стали выявлять более 15 тыс. заболевших в сутки. При этом в соседней Германии, где заболеваемость достигла пика в ноябре, за декабрь число выявляемых случаев упало в 1,7 раза.

Среди азиатских стран хуже всего ситуация в Турции, где темпы распространения инфекции вернулись к уровню апреля (около 40 тыс. инфицированных в день), и Индии, в которой они стали максимальными с октября (более 20 тыс.).

Рост начался и в Латинской Америке. Так, в Аргентине заболеваемость за месяц выросла в десять раз, и в предпоследний день года власти сообщили более чем о 50 тыс. заразившихся - такого в стране еще не было. В Колумбии сейчас выявляют примерно 10 тыс. случаев в сутки, что в пять раз выше показателей начала декабря. После спада заболеваемость вернулась на уровень октября в Мексике и перешла к росту в Бразилии.

Смертность

Несмотря на мощный подъем заболеваемости, смертность из-за новой инфекции в мире практически не растет - в декабре на планете умерли более 212 тыс. заразившихся, что всего на 3% превысило показатель ноября.

Выше всего смертность снова в США - за минувший месяц там зафиксировали 37 тыс. летальных исходов (на 6 тыс. больше, чем в предыдущем). В России, которая в ноябре была на первом месте по числу умерших, в декабре зарегистрировали около 33,7 тыс. смертей - почти на 3 тыс. меньше ноябрьского уровня.

Среди европейских стран выше всего смертность в Германии - там от ковида за месяц умерли почти 10 тыс. человек. При этом в Великобритании зарегистрировали втрое меньше летальных исходов - 3,4 тыс., и смертность остается низкой и в других государствах, где доля привившихся достигает 80%.

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