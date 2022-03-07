Миссия ОБСЕ покидает Украину

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ завершает свою деятельность в Украине.

Об этом говорится в отчете СММ, сообщает Trend со ссылкой на УНИАН.

"Процесс временной эвакуации всех международных членов миссии почти завершен. Последняя группа - глава миссии и высшее руководство – теперь покинет Украину", - говорится в отчете.

Ранее все международные члены миссии уже выехали.

"Продолжается перемещение местных членов миссии, которые ранее были размещены в Краматорске и Северодонецке, а перемещение ранее размещенных в Мариуполе откладывается из соображений безопасности. Из Киева начал движение еще один конвой местных членов миссии", - сказано в отчете.

Вечером 6 марта завершилась эвакуация мониторинговой команды из Херсона в Российскую Федерацию.