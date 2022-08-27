Стал известен единственный вариант для Роналду в случае ухода из «МЮ»

Журналист Никола Скира назвал единственный вариант смены клуба для португальского форварда »Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

В том случае, если нападающий намерен покинуть «красных дьяволов», единственным конкретным вариантом осталось возвращение в лиссабонский «Спортинг». При этом агент Роналду Жорже Мендеш намерен найти других претендентов на своего клиента.

Таким образом, 37-летний португалец стал ближе к возвращению в родной клуб. «Спортинг» уже называли претендентом на Роналду, однако в самом клубе отметили, что не заинтересованы в трансфере. В частности, против такого перехода высказался главным тренер Рубен Аморим.