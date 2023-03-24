SpaceX в пятницу запустит на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу стартует на орбиту с очередной партией из 52 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Запуск предполагается осуществить со стартового комплекса 40А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 11:33 по времени Восточного побережья США (в 18:33 мск). Примерно через час после старта ракета должна вывести все аппараты на орбиту.

Это будет 79-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 10-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,1 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 3,8 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется для запусков уже в третий раз, должна будет через примерно девять минут после старта совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике примерно в 640 км от космодрома.