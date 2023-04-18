ООН высказала США обеспокоенность сообщениями о прослушивании Гутерриша

ООН официально высказала США обеспокоенность в связи с сообщениями о прослушивании генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша. Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы официально высказали принимающей стороне нашу обеспокоенность в связи с недавними сообщениями о том, что беседы генерального секретаря и других высокопоставленных представителей ООН были предметом прослушивания и вмешательства со стороны властей США", - заявил Дюжаррик.

"Мы дали понять, что такие действия не соответствуют обязательствам США, обозначенным в Уставе ООН и Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН", - подчеркнул представитель генсека.