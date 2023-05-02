Всемирная продовольственная программа ООН возобновила работу в Судане

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН возобновила свою работу в Судане, распределение продовольствия вновь начнется в ближайшее время. Об этом заявил в понедельник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Всемирная продовольственная программа незамедлительно отменяет приостановку работы", - указал он, пояснив, что распределение продовольствия "возобновится в ближайшие дни". Дюжаррик напомнил, что ВПП ООН приостановила работу в Судане после гибели трех ее сотрудников.

15 апреля трое сотрудников ВПП ООН погибли в результате вооруженного столкновения в Судане. 16 апреля организация заявила о приостановке работы в стране. Ни одна из сторон суданского конфликта пока не взяла на себя ответственность за происшествие.