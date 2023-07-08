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Средняя температура на Земле достигла новой рекордной отметки

В мире Материалы 8 июля 2023 08:09 (UTC +04:00)
Средняя температура на Земле достигла новой рекордной отметки

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В четверг средняя температура на Земле снова установила новый рекорд за всю историю наблюдений, говорится в сообщении Национальных центров экологического прогнозирования США, передает Trend.

В понедельник была зафиксирована невиданно высокая температура на планете, которая впервые превысила отметку в 17 градусов Цельсия.

Во вторник средняя температура достигла 17,18 градусов Цельсия, и в среду она оставалась на том же уровне.

В четверг был средний температурный показатель на планете составил 17,23 градуса Цельсия, что превысило предыдущий рекорд, установленный в середине августа 2016 года, и составлявший 16,92 градуса Цельсия.

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