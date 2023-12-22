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В Чехии 23 декабря объявили днем траура

В мире Материалы 22 декабря 2023 03:58 (UTC +04:00)
В Чехии 23 декабря объявили днем траура

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Правительство Чехии приняло решение объявить 23 декабря днем государственного траура в память о жертвах произошедшей в четверг на философском факультете Карлова университета в Праге стрельбы. Об этом сообщил премьер-министр республики Петр Фиала, передает Trend.

"Правительство приняло постановление, в котором выражено соболезнование родным и близким погибших. 23 декабря будет днем государственного траура в память о жертвах трагедии", - сказал Фиала.

Отметим, что в результате стрельбы в здании Карлова университета в Праге погибли 15 человек.

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