Блинкен выразил уверенность в наличии приемлемого решения конфликта в Газе

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность в том, что можно найти решение конфликта на Ближнем Востоке, которое обеспечит безопасность Израилю и в то же время будет соответствовать интересам палестинцев, сообщают американские СМИ, передает Trend.

"Я убежден, что существует путь в будущее, способный принести долгосрочный мир и обеспечить безопасность Израилю, а также соответствовать стремлениям палестинского народа", - сказал Блинкен.

Сообщается, что после встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, Блинкен отметил, что четыре арабские страны и Турция рассматривают возможность участия в планировании "дней после" завершения конфликта.

"Мы договорились работать вместе и координировать усилия для помощи сектора Газу в стабилизации и восстановлении", - добавил он.