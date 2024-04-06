Три страны Африки потребовали от G7 пересмотреть механизм сертификации алмазов

БАКУ /Trend/ - Власти Анголы, Ботсваны и Намибии выразили свое недовольство положением, требующим отправки алмазов в Бельгию для сертификации, и обратились к странам Группы семи (G7) с просьбой отменить данное требование, передает Trend.

Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси подчеркнул, что это требование негативно сказывается на интересах африканских стран, особенно на Ботсване, которая является крупнейшим производителем алмазов в Африке.

Он отметил, что механизм отслеживания алмазов, предложенный G7, наносит ущерб африканским производителям, и выразил недовольство тем, что Бельгия стала единственным центром проверки алмазов.

Масиси подчеркнул, что введение системы сертификации G7 привело к сбоям в международной торговле алмазами.