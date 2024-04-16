Армения существенно сократила свою деятельность в ОДКБ - генсек

БАКУ /Trend/ - Ереван сократил объем своей деятельности в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как сообщает Trend, об этом сказал генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

По его словам, понятие «заморозка», о котором говорит Армения, не отражено в документах Организации.

"Армения действительно существенно сократила объем своей деятельности в качестве члена Организации", - отметил генсек.

Напомним, что в феврале этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью французскому телеканалу France 24 заявил, что Армения заморозила свое участие в ОДКБ.

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