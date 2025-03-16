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Президенты Турции и США провели телефонный разговор

В мире Материалы 16 марта 2025 18:42 (UTC +04:00)
Президенты Турции и США провели телефонный разговор
Фото: Википедия

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ/ Trend/ - Состоялся телефонный разговор между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого были обсуждены двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Как сообщает Trend, информация об этом была опубликована на официальном аккаунте администрации президента Турции в социальной сети X.

Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция и США продолжат развивать сотрудничество в новом формате, ориентированном на результат и искренность. Он также подчеркнул, что в свете региональных и глобальных событий необходимо расширение консультаций между двумя странами.

Особое внимание было уделено инициативам президента Трампа по прекращению войны между Россией и Украиной, а также поддержке Турции на пути к достижению справедливого и долгосрочного мира.

Кроме того, Эрдоган затронул вопросы восстановления стабильности в Сирии, отметив важность отмены санкций в отношении страны, что поспособствует возвращению сирийцев на родину.

Президенты обсудили также перспективы сотрудничества в оборонной сфере, включая решение вопросов санкций CAATSA, закупки самолетов F-16 и возможного возвращения Турции в программу F-35. Эрдоган выразил надежду, что США учтут интересы Турции в борьбе с терроризмом и в дальнейшем укрепят двусторонние отношения.

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