БАКУ /Trend/ - Над горизонтом Восточной Азии поднимается красное солнце — древний символ китайской цивилизации. Но этот восход сегодня тревожит мир не светом нового дня, а холодным отблеском стали и грозным гулом военной мощи, что медленно, но неотвратимо нарастает в Поднебесной. Китай, словно исполин, восстающий из веков забвения и унижений, стремительно укрепляет свои позиции на геополитической карте. Рост военных расходов стал частью этой новой реальности, символом того, что Пекин готов не просто стоять на страже своих границ, но и отстаивать право на собственное место в мировом порядке.
Объявление о повышении оборонного бюджета на 2025 год до 249 миллиардов долларов прозвучало, словно гул далекого грома, предвещающего бурю. Западные аналитики заговорили о новой угрозе, а политики поспешили предостеречь своих союзников. И всё же эта новость вызвала не только страх, но и непонимание. Ведь в самом Китае этот шаг не стал предметом полемики или тревоги — напротив, значительная часть общества встретила его с одобрением. Китайцы уверены: сильная армия — залог того, что трагическая история их страны не повторится вновь.
Чтобы понять этот феномен, стоит заглянуть вглубь истории. Китай помнит унижения и страдания, когда его земли топтали чужеземные солдаты, а сами китайцы были вынуждены склоняться перед иностранными захватчиками. Сначала опиумные войны, затем вмешательство западных держав и разрушительный удар японской агрессии в ХХ веке оставили в китайском сознании болезненный след. Эта память породила стойкое убеждение: слабость — смертельный грех в международной политике. Идея «если ты слаб — тебя побьют» превратилась в своеобразный моральный императив для китайской нации.
Теперь же Китай стоит на пороге новой эпохи — эпохи, когда его экономическое могущество требует соответствующей защиты. Тайваньский пролив, Южно-Китайское море, приграничные споры с Индией — всё это вспыхивающие очаги напряженности, которые Пекин воспринимает как угрозу своему суверенитету. Для китайцев оборонный бюджет — это не просто цифра в правительственном отчете, а символ стойкости и решимости не позволить истории повториться.
При этом китайская стратегия наращивания военных расходов отличается удивительной умеренностью. Пекин не бросает вызов миру агрессивной экспансией или милитаристскими демонстрациями силы. Его политика — это холодный расчет, выверенная шахматная партия, в которой каждая фигура передвигается по доске неспешно, но уверенно. Китай не стремится к гонке вооружений, а шаг за шагом модернизирует свои силы, наращивая мощь ровно настолько, чтобы отразить любую угрозу.
Тем не менее рост военных расходов Китая вызывает растущее беспокойство за рубежом. В Вашингтоне говорят о «китайской угрозе», в Токио усиленно строят новые базы, а в Нью-Дели тревожно смотрят на укрепляющиеся китайские гарнизоны на спорных участках границы. В этом напряженном хоре китайский голос звучит иначе: Пекин настаивает, что наращивание военной мощи служит исключительно целям обороны и сохранения стабильности.
Этот контраст между восприятием Китая на Западе и внутри самой страны говорит о куда более сложной реальности. Рост военных расходов Китая — не просто вопрос цифр и стратегий, а явление, уходящее корнями в историческую память, чувство национального достоинства и стремление к стабильности. Китайцы поддерживают усиление армии не из желания завоеваний, а из страха перед прошлым, которое они не намерены пережить вновь.
Мир наблюдает за Поднебесной с настороженностью. Но Пекин как искусный игрок в го выстраивает свои позиции сдержанно и расчетливо. И в этом равномерном наращивании силы прослеживается одна ключевая мысль: Китай не стремится начинать войны — он лишь готовится к тому, чтобы их предотвратить.
Рост военных расходов Китая в последние годы привлекает пристальное внимание международного сообщества. В 2025 году Китай планирует увеличить свой оборонный бюджет на 7,2%, доведя его до 1,784665 триллиона юаней (около 249 миллиардов долларов США). Это продолжает тенденцию устойчивого роста военных расходов страны, наблюдаемую на протяжении последних десятилетий.
Историческая динамика военных расходов
С начала 2000-х годов оборонный бюджет Китая демонстрирует стабильный рост. В 2000 году военные расходы составляли около 14,6 миллиарда долларов США. К 2010 году этот показатель увеличился до 76,5 миллиарда долларов, а в 2020 году достиг 178 миллиардов долларов . Таким образом, за два десятилетия военные расходы Китая выросли более чем в 12 раз.
В период с 2011 по 2024 годы военные расходы Китая увеличились на 76%. В 2023 году оборонный бюджет составил 1,55 триллиона юаней (около 224 миллиардов долларов США), что на 7,2% больше по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году бюджет был увеличен до 1,67 триллиона юаней (231 миллиард долларов США), что также представляет собой рост на 7,2%.
Несмотря на значительный рост, доля военных расходов Китая в ВВП остается относительно стабильной. В 2023 году эта доля составляла около 1,7% . Для сравнения, военные расходы США в 2023 году составили 916 миллиардов долларов, что соответствует 3,5% их ВВП.
Структура военных расходов
Увеличение оборонного бюджета Китая направлено на модернизацию и расширение возможностей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Основные направления инвестиций включают:
- Разработка и приобретение высокотехнологичного вооружения: Китай активно инвестирует в создание современных систем вооружения, включая гиперзвуковые ракеты, беспилотные летательные аппараты и системы кибербезопасности.
- Модернизация военно-морского флота: строительство авианосцев, эсминцев и подводных лодок с ядерными энергетическими установками направлено на укрепление позиций Китая в Мировом океане.
- Развитие космических программ: Китай уделяет особое внимание развитию военных космических технологий, включая спутниковые системы связи и наблюдения.
Рост военных расходов Китая вызывает обеспокоенность у ряда стран, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соседние государства, такие как Япония и Индия, воспринимают усиление военного потенциала Китая как потенциальную угрозу и соответственно корректируют свои оборонные стратегии. США также внимательно следят за развитием китайских вооруженных сил, учитывая их возможное влияние на глобальный баланс сил.
Внутри Китая увеличение оборонного бюджета поддерживается как необходимая мера для обеспечения национальной безопасности и защиты суверенитета. Исторический опыт, включая периоды иностранной оккупации и унижения, формирует общественное мнение в пользу сильной и современной армии. Кроме того, развитие военной промышленности способствует экономическому росту и технологическому прогрессу страны.
Следует обратить внимание на контраст в восприятии подобных трат внутри Китая и за его пределами. В то время как западные страны, особенно США, видят в этом угрозу стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сами китайцы рассматривают увеличение оборонных расходов как необходимый шаг для защиты национальных интересов и предотвращения потенциальных угроз. Это различие в оценке военных затрат обусловлено как различиями в историческом опыте, так и в социокультурных особенностях Китая и Запада.
Историческая память играет ключевую роль в формировании взглядов китайцев на оборонную политику. Китайская нация несет на себе отпечаток многочисленных унижений, которые она претерпела на протяжении последних двух столетий. С момента начала опиумных войн XIX века Китай неоднократно подвергался внешним вмешательствам и агрессии. Вторжение армий альянса восьми держав в 1900 году, японская оккупация в первой половине XX века и многочисленные территориальные потери оставили глубокий след в сознании китайцев. Эти трагические страницы истории породили распространенное убеждение: "Если ты слабый — тебя побьют". Это восприятие укрепилось на фоне стремительного экономического роста Китая в последние десятилетия, породив уверенность в необходимости поддержания мощной армии как гаранта безопасности.
Параллельно с этим Китай обладает уникальной социокультурной структурой, основанной на идее коллективизма и единства нации. В китайской философии концепция нации часто ассоциируется с образом большой семьи, где государство выполняет роль главы, а военные — защитников семьи. Этот коллективистский подход резко контрастирует с индивидуалистическими ценностями западных стран, где недовольство высокими военными расходами связано с восприятием подобных затрат как обременительных для гражданского общества.
Интересно отметить, что в Китае роль "ястребов", призывающих к наращиванию военной мощи, часто выполняют именно рядовые граждане, а не представители армии или государственных структур. Это явление подчеркивает глубокую озабоченность населения вопросами безопасности и территориальной целостности. В то время как в США гражданское общество нередко протестует против высоких военных расходов, китайцы, наоборот, полагают, что оборонный бюджет страны недостаточно высок для обеспечения защиты от внешних угроз.
Разрыв между военными расходами США и Китая демонстрирует не только количественное отличие в финансировании вооруженных сил, но и принципиальные различия в подходах к обеспечению национальной безопасности, стратегическим целям и восприятию угроз. Несмотря на устойчивый рост китайского оборонного бюджета, он по-прежнему значительно уступает американскому по абсолютным значениям и структурной направленности. Этот фактор во многом формирует общественные настроения как в Китае, так и за его пределами.
Фактическое сравнение военных расходов США и Китая
Оборонный бюджет США в 2024 году составил 842 миллиарда долларов, что более чем в три раза превышает китайские военные расходы, которые запланированы на уровне 249 миллиардов долларов. Эта разница на первый взгляд может выглядеть колоссальной, но важно учитывать различия в стратегическом положении, союзнических обязательствах и масштабе военного присутствия обеих стран.
- США тратят значительные средства на поддержание военной инфраструктуры по всему миру. У них развернуто более 750 военных баз в различных регионах планеты, включая Европу, Ближний Восток, Восточную Азию и Южную Америку. Этот глобальный охват требует громадных ресурсов на логистику, персонал и техническое обслуживание.
- Китай, напротив, сосредоточен на укреплении своих позиций преимущественно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в меньшей степени за его пределами. Хотя Пекин активно развивает сеть портов и торговых маршрутов в рамках стратегии "Один пояс — один путь", его военное присутствие за границей остается ограниченным.
Соотношение расходов и ВВП
Несмотря на впечатляющий рост китайского военного бюджета, доля военных расходов КНР в ВВП остается на относительно низком уровне — около 1,5%. Для сравнения, США тратят на оборону порядка 3,5% своего ВВП. Это свидетельствует о том, что в пропорциональном выражении китайские военные расходы гораздо более сдержанны по отношению к экономическим возможностям страны.
Эти данные опровергают популярный в западных СМИ нарратив о стремительном милитаризме Китая и подчеркивают, что Пекин придерживается осторожной стратегии наращивания оборонного потенциала.
Причины роста военных расходов Китая
Рост китайских военных расходов выглядит оправданным на фоне сложной геополитической ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Среди факторов, способствующих наращиванию военного бюджета, можно выделить:
Тайваньский кризис: Тайваньский пролив остается одной из наиболее напряженных точек в регионе. С ростом американского военного присутствия в этой зоне Пекин усиливает подготовку вооруженных сил для возможного сценария эскалации конфликта. Южно-Китайское море: претензии Китая на стратегически важные архипелаги (Парасельские и Спратли) сталкиваются с протестами Вьетнама, Филиппин, Малайзии и других стран региона. Пекин активно укрепляет там военные позиции, строя аэродромы, радарные системы и размещая гарнизоны. Граница с Индией: пограничный конфликт в районе Ладакха в 2020 году показал необходимость постоянного укрепления войск на западных рубежах Китая. Программа модернизации НОАК: Китай стремится превратить свою армию в современную боеспособную структуру с высокотехнологичным вооружением. В этом контексте большое внимание уделяется развитию ВВС, флота и ракетных войск.
Китайская стратегия роста военных расходов
Несмотря на растущий военный бюджет, Китай придерживается политики умеренного и планомерного наращивания оборонного потенциала. С 2014 года ежегодный прирост военных расходов стабильно держится на уровне 6-8%. Это свидетельствует о том, что Пекин избегает резких скачков, предпочитая долгосрочную стратегию усиления армии.
Ключевые направления расходов включают:
- Повышение уровня подготовки кадров и улучшение условий службы для военнослужащих.
- Разработку современных систем вооружения, включая беспилотные технологии, гиперзвуковые ракеты и системы противоракетной обороны.
- Укрепление военно-морского флота, что особенно заметно на фоне строительства третьего китайского авианосца "Фуцзянь" с катапультной системой, аналогичной американским аналогам.
- Активизацию военных учений, в том числе в сложных климатических условиях и на удаленных базах.
Важно отметить, что Пекин в последние годы прилагает значительные усилия для обеспечения прозрачности своих военных расходов. В частности, в "Белой книге" по обороне подчеркивается, что военное развитие Китая ориентировано на обеспечение мира и стабильности в регионе.
Реакция международного сообщества
Несмотря на умеренные темпы роста военных расходов и акцент Пекина на оборонительные цели, США и их союзники часто интерпретируют эти шаги как часть агрессивной стратегии. Так называемая "китайская угроза" активно продвигается в западных медиа, особенно в контексте территориальных споров в Южно-Китайском море и вокруг Тайваня.
- Япония объявила о крупнейшем за последние десятилетия увеличении своего оборонного бюджета, выделив на эти цели более 50 миллиардов долларов в 2024 году.
- Индия активно модернизирует свои вооруженные силы, наращивая присутствие на границе с Китаем.
- США и страны НАТО усиливают свое присутствие в Тихоокеанском регионе, демонстрируя приверженность политике сдерживания Китая.
... Таким образом, разрыв между военными расходами США и Китая демонстрирует принципиальные различия в подходах этих стран к обеспечению безопасности. Китайская стратегия роста оборонного бюджета выглядит более сдержанной и рациональной, отражая как необходимость защиты национальных интересов, так и стремление избежать гонки вооружений. В то же время международная напряженность и активная антикитайская риторика со стороны Запада продолжают подогревать общественные настроения, формируя у китайцев убежденность в необходимости дальнейшего укрепления вооруженных сил.
Принимая во внимание долгосрочную политику Китая, можно ожидать, что в ближайшие годы рост военных расходов сохранит стабильный темп. Однако эта тенденция будет сопровождаться нарастанием геополитической напряженности, особенно в стратегически важных регионах — Тайваньском проливе, Южно-Китайском море и приграничных районах.
История Китая похожа на тяжелую медную статую, покрытую патиной времени. Удары ветров истории оставили на ней следы бурь и гроз, осадков и зноя. Но в самой сердцевине этой статуи — в её бронзовом каркасе — сохранилось нечто непоколебимое: желание выстоять, сохраниться и укрепиться. Рост военных расходов Китая — не просто бюрократическое решение, продиктованное цифрами на бумаге. Это звено в цепи борьбы за безопасность, частью которой Пекин считает не только свою территорию, но и память о пройденных испытаниях.
Поднебесная видит в своих войсках не просто армию — она воспринимает их как древний дракон, который должен обвить своими стальными кольцами границы страны и не позволить повториться тем унижениям, которые Китай терпел на протяжении двух столетий. Тайваньский пролив, Южно-Китайское море, пограничные районы с Индией — каждый из этих очагов напряженности воспринимается китайским обществом не как абстрактный конфликт, а как потенциальная трещина в этом стальном щите.
И все же Китай не стремится обрушить свой гнев на мир. Его стратегия напоминает взвешенный танец на канате — осторожные шаги, обдуманные движения, концентрация на каждой детали. Каждый доллар, вложенный в армию, словно капля расплавленного металла, укрепляет броню китайской обороны. Эта броня должна быть прочной, но не агрессивной; гибкой, но не угрожающей. Пекин понимает, что миропорядок — хрупкий фарфоровый сосуд, и любые резкие движения могут его разбить.
Для одних Китай — грозный гигант с растущей военной мощью, готовый бросить вызов мировому господству США. Для других — держава, чья армия — не более чем щит, за которым скрывается страна с непростой историей, болезненной памятью и боязнью повторения прошлых ошибок.
Но что бы ни думали политики в Вашингтоне, Токио или Нью-Дели, в Пекине продолжают наращивать мощь с холодной решимостью мастера каллиграфии, что выводит иероглифы уверенными, выверенными штрихами. Ведь в этих линиях скрывается не только политика, но и философия нации, которая знает: кто потеряет бдительность — неизбежно потеряет мир.
И, возможно, в этой осторожной, но неуклонной стратегии есть главный урок, который Поднебесная пытается донести миру: сила — не в том, чтобы обрушить кулак на стол. Сила в том, чтобы этот кулак был настолько крепким, что его не пришлось бы использовать.