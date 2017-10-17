Каир назван самым опасным городом мира для женщин

17 октября 2017 17:16 (UTC+04:00)

Каир назван самым опасным мегаполисом для женщин. Египетская столица с населением свыше 10 млн человек возглавила рейтинг Благотворительной организации Thomson Reuters Foundation как наименее безопасный город для проживания в нем представительниц прекрасной половины человечества, передает ТАСС.

Всего в список вошли 19 мегаполисов мира. Специалисты опросили экспертов из этих городов, делая в исследовании акцент на том, насколько слабый пол чувствуют себя там защищенными. При этом, в первую очередь учитывались такие моменты, как уровень сексуального и семейного насилия, доступность медицинских услуг, экономические возможности, в том числе доступ к образованию и трудоустройству.

Каир оказался худшим именно из-за высокого риска сексуальных домогательств и насилия в отношении женщин. Ни одно народное гулянье в дни праздников не обходится без новостей о случаях приставаний к женщинам на улицах и в местах массового скопления людей. Не спасает даже "исламский дресс-код" - закрытые одежды, покрытые хиджабом головы или никаб, когда из-под черного облика женских одеяний видны только глаза.

Azernews Newspaper
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