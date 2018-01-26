Постпред Сирии при ООН обвинил США в поддержке ИГ

26 января 2018 21:34 (UTC+04:00)

Глава делегации правительства Сирии, постпред страны при ООН Башар Джаафари обвинил Соединенные Штаты в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщает ТАСС.

Об этом он заявил в пятницу, подводя итоги двухдневной специальной встречи по Сирии, прошедшей в здании венского отделения ООН.

"Как может такая страна, как США, создавшая ИГ, которая спонсировала и защищала ИГ, которая продолжает воевать за ИГ, страна, которая нарушает сирийский суверенитет своим военным присутствием в нашей стране, отрицает международные законы и конвенции, как может такая страна, на руках которой кровь сирийского народа, говорить о политическом решении и будущем Сирии?" - сказал Джаафари.

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