С замороженных счетов Каддафи пропали миллиарды евро

9 марта 2018 08:06 (UTC+04:00)

Более 10 миллиардов евро исчезли с замороженных в 2011 году по решению ООН ливийских счетов, сообщает издание Vif.

Как пишет издание, более 10 миллиардов евро "таинственным" образом исчезли со счетов банка Euroclear между 2013 и 2017 годами. По данным других бельгийских СМИ, эти счета контролировали приближенные свергнутого ливанского лидера Муаммара Каддафи.

Отмечается, что авторизация на размораживание не согласовывалась с министерством финансов Бельгии.

Как сообщила прокуратура, на четырех открытых счетах банка осталось около 5 миллиардов евро. Всего на счетах находились 16 миллиардов евро.

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Azernews Newspaper
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