Для инсценировки химатаки боевики доставили в Сирию восемь емкостей с хлором

Террористы "Хайат Тахрир Аш-Шам" готовят провокацию, чтобы обвинить Дамаск в применении химического оружия против мирного населения провинции Идлиб в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"По информации, подтвержденной одновременно несколькими независимыми источниками, действующая террористическая группировка "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра") осуществляет подготовку очередной провокации "применения химоружия" сирийскими правительственными силами против мирного населения провинции Идлиб", — сказал он.

По данным Конашенкова, для инсценировки "химической атаки" в город Джиср Эш-Шугур провинции Идлиб боевиками "Хайат Тахрир Аш-Шам" доставлены 8 ёмкостей с хлором, которые после передачи боевикам группировки "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" вывезены в деревню Халлюз в нескольких километрах от Джиср Эш-Шугура.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.