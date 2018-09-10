84 человека погибли в боях в Йемене после срыва консультаций в Женеве

По меньшей мере 84 человека погибли в боестолкновениях проправительственных сил Йемена с мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") близ йеменского портового города Ходейда после срыва консультаций, запланированных в Женеве. Об этом, как передает ТАСС, сообщило в воскресенье агентство AFP со ссылкой на медицинские источники.

Согласно его сведениям, среди погибших 11 военнослужащих проправительственных сил и 73 хусита.

Консультации по Йемену с участием обеих сторон конфликта должны были начаться 6 сентября. Однако на них прибыла только делегация правительства Йемена, в то время как представители движения "Ансар Аллах" отказались покинуть Сану, потребовав гарантий, что они не только не будут остановлены по пути в Женеву, но и смогут безопасно вернуться по завершении консультаций. Министр иностранных дел Йемена Халед аль-Ямани возложил в субботу на движение "Ансар Аллах" ответственность за срыв консультаций в Швейцарии. На пресс-конференции в Женеве он расценил действия хуситов как шантаж.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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