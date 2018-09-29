Глава МИД Ливии призвал к реформированию Совбеза ООН

29 сентября 2018 09:23 (UTC+04:00)

Ливия выступила с предложением реформировать Совет Безопасности ООН и представить африканскому континенту два места постоянных членов с правом вето. Заявление страны прочитал с трибуны Генеральной ассамблеи всемирной организации министр иностранных дел Ливии Мохамед Сиала, сообщает в субботу РИА Новости.

"Мы призываем предоставить Африке два места постоянных пленов с правом вето и два места непостоянных членов, тем более, что большинство вопросов, которые там рассматриваются, касаются Африки", — сказал Сиала.

По его мнению, геополитическая действительность подразумевает реформы, чтобы гарантировать равную представление в Совбезе, включая африканский континент.

Министр отметил, что "мы поддерживаем реформы, предложенные генсеком ООН и надеемся, что эти усилия позволят укрепить авторитет организации".

"Тем не менее Совбеза реформы не касаются до сих пор. Необходимо реформировать этот орган, который больше не отражает действительность XXI века", — считает глава ливийского МИД.

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