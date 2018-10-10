Саудовская Аравия запустила новый нефтепровод для поставок в Бахрейн

10 октября 2018 17:43 (UTC+04:00)

Компании Saudi Aramco и Bahrain Petroleum Company (BAPCO) запустили новый трубопровод для поставок нефти из Саудовской Аравии в Бахрейн. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте саудовской компании, передает в среду

По заявлению Saudi Aramco, мощность трубопровода составляет 350 тысяч баррелей нефти в сутки. Он заменит старый трубопровод, поставки по которому осуществлялись с 1945 года.

Длина нового трубопровода составляет 112 километров, включая подводную часть протяженностью 42 километра. Поставки будут осуществляться с гигантского нефтяного месторождения Абкайк в Саудовской Аравии на НПЗ компании BAPCO в Бахрейне.

В заявлении Saudi Aramco отмечается, что этот проект является частью стратегического плана по удовлетворению растущего спроса Бахрейна на энергоресурсы.

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