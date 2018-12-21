В столице Судана отменили занятия в школах из-за протестов

21 декабря 2018 22:35 (UTC+04:00)

Занятия в школах отменены в столице Судана Хартуме из-за протестов против повышения цен на хлеб, которые охватили крупнейшие города страны, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство образования провинции Хартум приняло решения отменить учебу во всех школах с 23 декабря на непредельный срок", - говорится в сообщении суданского информагентства СУНА.

Ранее в городе произошли столкновения демонстрантов и полиции, которая применила слезоточивый газ для разгона протестующих.

Протесты в Судане продолжаются со среды. Первыми на улицы вышли жители городов Аль-Кадариф и Атбара. СМИ сообщают о нескольких погибших в столкновениях демонстрантов и сил правопорядка.

Беспорядки вспыхнули на фоне роста цен на хлеб. При этом уже несколько недель ряд городов страны сталкивается с нехваткой хлеба, у пекарен выстраиваются очереди.

В уходящем году Судан столкнулся с серьезными экономическими проблемами, инфляция достигала 70 процентов. Кроме того, значительно упал курс национальной валюты.

Ранее импортеры высказывали опасения, что это может привести к перебоям с поставками продовольствия и медикаментов.

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