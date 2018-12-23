Палестинский парламент обсудит решение Аббаса о роспуске

23 декабря 2018 15:23 (UTC+04:00)

Решения президента государства Палестина Махмуда Аббаса о роспуске Палестинского законодательного совета (ПЗС, однопалатный парламент) не имеют законной силы, а его депутаты намерены обсудить данный шаг на заседании в среду. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом, заявил в воскресенье в секторе Газа вице-спикер ПЗС Ахмед Бахр.

В субботу Аббас на встрече с палестинским руководством в Рамалле на Западном берегу реки Иордан объявил о том, что Высший конституционный суд постановил распустить Совет и провести новые парламентские выборы в течение полугода. Между тем, сославшись на законы, Бахр - один из видных лидеров исламистов - указал на то, что сам состав Конституционного суда, в который вошли активные функционеры противоборствующего движения ФАТХ, а не независимые фигуры, противоречит им, и, соответственно, его вердикты не могут восприниматься как беспристрастные и имеющие силу. "Более того, ни один орган власти, в том числе президент, не может распустить Законодательный совет, исходя из принципа разделения властей, предусмотренного 2-й статьей Основного закона, - подчеркнул он. - Это касается и Конституционного суда, даже если он сформирован на законных основаниях, а мандат Совета заканчивается только с момента приведения к присяге нового состава парламента".

По словам вице-спикера, своими действиями Аббас стремится "сосредоточить всю власть в своих руках", а также ограничить полномочия парламентского большинства.

"Это позволит ему принимать любые законы и акты, тем самым он упрочит себя как диктатор палестинского народа, - уверен Бахр. - Цель состоит в том, чтобы нанести сокрушительный удар по палестинской политической системе и углубить состояние раскола, спровоцированного им же [Аббасом] в 2006 году, когда он не признал выборы в Законодательный совет, поскольку ФАТХ не смогло добиться большинства. И это происходит на фоне того, что Аббас утратил свой конституционный и правовой мандат в качестве президента Палестинской автономии с 9 января 2009 года".

"Совет продолжит исполнять свои обязанности и рассматривать национальные вопросы, такие как Иерусалим или примирение, - указал он. - Парламент проведет заседание в следующую среду, чтобы обсудить это решение, я призываю фракции принять в нем участие".

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