В Омане семь человек погибли в ДТП

26 декабря 2018 23:26 (UTC+04:00)

Семь человек погибли в результате крупного ДТП в провинции Махут в центральной части Омана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в среду оманское издание Times of Oman.

По заявлению Королевской полиции Омана, пять подданных Омана и двое выходцев из "одной из азиатских стран" погибли в результате столкновения двух автомобилей. В результате ДТП одна из машин загорелась, движение по автотрассе временно перекрыто.

Причина столкновения и другие подробности произошедшего ДТП не сообщаются.

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