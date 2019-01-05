В Сирию за сутки вернулась почти тысяча человек

5 января 2019 21:36 (UTC+04:00)

Почти тысяча человек вернулась за сутки в Сирию из Ливана и Иордании, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в субботу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирию с территорий иностранных государств возвратились 997 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 448 человек..., из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 549 человек", - говорится в документе.

Также отмечается, что за сутки в свои дома вернулись 166 внутренних переселенцев.

Добавляется, что Фондом имени Ахмата Кадырова проведена акция в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдана одна тонна хлеба.

Кроме того, в Сальхиях провинции Дейр-эз-Зор медицинская помощь оказана 19 жителям, в том числе 13 детям.

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