ООН ищет страну, которая приютит девушку, бежавшую из Саудовской Аравии

ООН в ближайшие дни найдет страну, которая даст убежище находящейся в Таиланде 18-летней девушке из Саудовской Аравии, бежавшей от своей семьи из-за попытки выдать замуж против ее воли, сообщает интернет-версия газеты "Кхао Сот", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Во вторник днем сотрудники аппарата бангкокского представительства Офиса Верховного комиссара ООН по делам беженцев вывели девушку, прожившую почти четыре дня в транзитной зоне, из здания аэропорта. У нее есть с пятидневное разрешение таиландских властей на временное нахождение в стране. В течение пяти дней сотрудники ООН должны найти страну, которая будет готова предоставить беглянке постоянное убежище, сообщает издание.

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