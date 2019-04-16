Ряд арабских и африканских стран поддержали военный совет Судана

16 апреля 2019 02:53 (UTC+04:00)

Глава Переходного военного совета Судана Абдельфаттах аль-Бурхан провел телефонные переговоры с главами ряда государств Ближнего Востока и Африки, заручившись их поддержкой. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает суданское агентство SUNA.

Речь, в частности, идет о Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Катаре, а также Эфиопии и Республике Южный Судан. Лидеры этих стран в ходе телефонного разговоров "выразили поддержку Переходному военному совету в деле преодоления сложного исторического этапа и высказались за безопасность и стабильность страны", - говорится в сообщении.

Одиннадцатого апреля в Судане произошел переворот, президент Омар аль-Башир был взят под стражу. Власть взяли военные. На следующий день переходный военный совет возглавил Абдельфаттах аль-Бурхан, который объявил об отмене введенных ранее комендантского часа и чрезвычайного положения. Он сообщил, что срок работы совета составит максимум два года, и подтвердил обязательство передать власть гражданскому правительству. Однако и после отстранения аль-Башира от власти демонстранты остаются на улицах, опасаясь, что военные не сдержат обещание передать власть гражданским.

В Африканском союзе "решительно осудили захват власти военными и их намерение руководить переходным периодом в течение двух лет". Совет мира и безопасности организации пригрозил приостановить членство Судана, если в течение 15 дней власть не будет передана гражданскому руководству.

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