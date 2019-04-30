Flydubai обсуждает с Airbus поставку лайнеров на замену Boeing 737 MAX

Второй по величине заказчик Boeing 737 MAX, бюджетная авиакомпания Flydubai из ОАЭ начала переговоры с авиаконцерном Airbus о возможной поставке самолетов А320 Neo на замену лайнерам, полеты которых запрещены по всему миру после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает эмиратское издание The National.

"Это дало мне возможность начать переговоры с Airbus... Поскольку надо понимать, что на сегодняшний день нет никакой конкретной даты, когда этот самолет (Boeing 737 MAX) начнет летать",- заявил президент Flydubai, шейх Ахмед бен Саид Аль Мактум на полях выставки Arabian Travel Market в Дубае.

Авиакомпании Flydubai пришлось поставить на прикол 14 новых самолетов Boeing 737 MAX и отменить из-за этого некоторые рейсы. Этот бюджетный перевозчик является вторым по величине заказчиком Boeing 737 Max с контрактом на поставку 250 самолетов этой модели.

По словам президента Flydubai, окончательное решение по поводу Boeing 737 MAX будет зависеть от сроков возобновления полетов и размера компенсации от авиаконцерна Boeing. "Я вынужден просить [компенсацию], это мое право... Даже если бы мне очень этого хотелось, я бы не смог использовать эти самолеты, потому что никто не пустит их в свое воздушное пространство",- отметил президент Flydubai.

В марте Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. В ноябре 2018 года разбился такой же самолет индонезийской Lion Air.

После катастрофы около 20 стран закрыли свою территорию для пролета самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737 MAX 8. В США Федеральное авиационное управление ввело запрет на эксплуатацию этой модели. В ходе расследования причин происшествия были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS). Компания Boeing занимается устранением этих недочетов и обновила программу обучения пилотов.

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