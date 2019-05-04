Глава ПНС Ливии заявил о восстановлении контроля над позициями у Триполи

4 мая 2019 21:37 (UTC+04:00)

Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии смогли вернуть под контроль многие позиции, занятые ранее Ливийской национальной армией Халифы Хафтара, заявил РИА Новости, как передает Trend, глава ПНС Файез Саррадж.

Глава ПНС и президентского совета Ливии Саррадж в одном из своих редких интервью заявил, что лояльные ПНС "регулярные и вспомогательные части стойко держат свои позиции на всех фронтах".

"Заверяем всех, что ситуация на всех фронтах хорошая. Мы вернули под свой контроль большое количество позиций, которыми завладел агрессор, используя фактор внезапности. Сейчас обстановка хорошая, силы агрессора отступают, и принялись к слепым обстрелам гражданских районов, что привело к гибели гражданских лиц", - сказал Файез Саррадж.

По словам главы, заседающего в Триполи кабмина, "слепые обстрелы мирных кварталов, а также удары наносимые по инфраструктуре города свидетельствуют о неспособности сил агрессора осуществить свою цель по незаконному захвату власти".

Командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева".

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