Армия Сирии вернула под контроль три селения под Алеппо

5 мая 2019 04:33 (UTC+04:00)

Военнослужащие сирийской армии выбили в субботу боевиков вооруженной группировки "Фронт национального освобождения" (ФНО) из трех населенных пунктов в окрестностях Алеппо. Об этом сообщила газета Al Watan. По ее информации, формирования ФНО ранее захватили три селения - Мираназ, Эль-Маликия и Шавагра, расположенные на линии соприкосновения с правительственными силами поблизости от города Телль-Рафаат, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ответ сирийские войска нанесли мощные удары по противнику и заставили боевиков покинуть занятые ими районы. В операции по отпору вторжению бандформирований приняли участие курдские отряды "Сил народной самообороны", которые действуют против турецких войск и ФНО на севере Сирии.

Как указывает газета Al Watan, поддерживаемые Анкарой вооруженные группировки пытаются овладеть городом Телль-Рифаат, который занимает стратегическое положение между пограничными районами Африн и Аазаз. Его захват создаст угрозу проникновения боевиков в окрестности Алеппо.

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