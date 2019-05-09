Боевики за сутки обстреляли населенные пункты в Латакии и Алеппо

9 мая 2019 23:27 (UTC+04:00)

Населенные пункты провинции Латакия и города Алеппо подверглись обстрелам боевиков за минувшие сутки, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток зафиксированы обстрелы незаконными вооруженными формированиями населенных пунктов Акч-Баэр, Руеисет-Эскандер, Дарх-Абу-Асад и Эль-Джеиед провинции Латакия, а также города Алеппо", - сказал он.

Он сообщил, что восьмого мая лагерь "Эр-Рукбан" по гумкоридору через пункт пропуска Джлеб удалось покинуть еще 574 беженцам. Всем покинувшим лагерь была оказана медицинская помощь, предоставлены предметы первой необходимости и продукты питания.

Купчишин также напомнил, что власти Сирии продолжают работу по амнистированию уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. "По состоянию на 8 мая 2019 года амнистировано 57903 человек", - сказал он.

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