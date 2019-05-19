Саудовская Аравия внесла в ЦБ Судана $250 млн

Министерство финансов Саудовской Аравии разместило $250 млн в Центральном банке (ЦБ) Судана. Об этом в воскресенье сообщило Саудовское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его информации, этот взнос является частью обещанной помощи от Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на $3 млрд. Как отмечает агентство, министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан заявил, что этот депозит укрепит финансово-экономическую ситуацию в Судане, в особенности обменный курс суданского фунта, что должно позитивно отразиться на условиях жизни граждан Судана.

21 апреля стало известно, что власти Саудовской Аравии и ОАЭ окажут поддержку народу Судана на общую сумму в $3 млрд. Как информировал телеканал Al Hadath, $500 млн Эр-Рияд и Абу-Даби переведут в качестве депозита для поддержания курса суданской валюты в Центральный банк Судана. Также планируются поставки продуктов, топлива и предметов первой необходимости на $2,5 млрд. 28 апреля, как передавало Информационное агентство ОАЭ, Фонд развития Абу-Даби подписал соглашение с суданским ЦБ о внесении $250 млн для повышения ликвидности и укрепления финансового положения Судана.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет.

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