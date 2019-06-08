Боевики обстреляли две сирийские провинцие и город Алеппо

Нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксировано в сирийских провинциях Хама и Латакия, а также городе Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Икко, Джубб-эз-Зарур (дважды), Эль-Арейми, Телль-Метвази, Сафсафа, Мамухия, Кинсибба, Акч-Баэр, Нахшебба и Айн-Эль-Хаммам провинции Латакия; Каркад и Кара-Джурн провинции Хама, районов Эль-Хамдания и Эль-Захра города Алеппо", - рассказал Купчишин.

Генерал-майор добавил, что за прошедшие сутки представителями российского ЦПВС была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Кафер-Акид провинции Хама.

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