Сирийская авиация нанесла удары по базам боевиков на юге Идлиба

9 июня 2019 03:49 (UTC+04:00)

Авиация сирийских войск атаковала в ночь на воскресенье тыловые базы бандформирований в Эн-Накире и Абдине на юге провинции Идлиб. Об этом сообщила газета Al Watan. По ее информации, удары ВВС и реактивной артиллерии были нанесены по крупным форпостам противника в Хан-Шейхуне, Маарет-Наамане, Кафр-Зите и Морике. Боевики понесли потери в живой силе и технике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эти атаки правительственных сил последовали за ракетным обстрелом военного аэродрома в окрестностях города Хама (220 км от Дамаска) боевиками из экстремистской группировки "Катаиб аль-Изза". Они вновь просочились к стратегическим высотам Телль-Мильх, где идут сейчас ожесточенные боестолкновения.

С начала недели на этом участке фронта сирийские военнослужащие и ополченцы из Сил национальной самообороны потеряли убитыми 39 бойцов.

Войскам в субботу удалось провести успешную операцию и занять поселок Эль-Джеймила, что позволило разблокировать шоссе между городами Сукейлабия и Мхарде к западу от Хамы.

Контратаки боевиков усилились в начале июня, и командование ВС республики было вынуждено временно приостановить наступательные действия на северо-западе страны. Ранее правительственные силы освободили 24 населенных пункта на севере провинции Хама и значительно расширили зону своего контроля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Террористы напали на армейский патруль к югу от Пальмиры
Арабские страны 01:39
В Сирии при обстреле боевиков погибли два человека, в том числе ребенок
Арабские страны 00:35
Боевики обстреляли две сирийские провинцие и город Алеппо
Арабские страны 8 июня 00:06
Сирийская армия отбила атаку боевиков, уничтожив более 140 террористов
Арабские страны 7 июня 23:22
В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев
Арабские страны 7 июня 14:26
МИД РФ: сроки консультаций России, Ирана и Турции в Женеве по Сирии пока не обозначены
Россия 7 июня 00:01
Лента новостей
Президент Мексики положительно оценил достигнутое с США соглашение по миграции
Другие страны 04:26
Пекин предостерег Microsoft и Dell от прекращения поставок китайским фирмам
Китай 03:15
ЕС призвал политические силы в Молдове к спокойствию и диалогу
Европа 02:55
В Нигерии жертвами ДТП стали 18 человек
Другие страны 02:27
Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну
Европа 02:09
Террористы напали на армейский патруль к югу от Пальмиры
Арабские страны 01:39
Сборная Турции по футболу одержала победу над Францией
Спорт 00:58
В Сирии при обстреле боевиков погибли два человека, в том числе ребенок
Арабские страны 00:35
В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)
Политика 00:28