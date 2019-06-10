Число погибших в результате боевых действий в Триполи превысило 650 человек

10 июня 2019 06:21 (UTC+04:00)

Не менее 653 человек погибли с начала вооруженных столкновений в окрестностях ливийской столицы Триполи с 4 апреля. Об этом сообщило в воскресенье вечером ливийское отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Число жертв в результате продолжающегося конфликта в столице Ливии Триполи составляет 653 человека, включая 41 мирного жителя; 3547 человек получили ранения, включая 126 мирных жителей", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ливийского отделения ВОЗ в Twitter. В нем также отмечается, что в число гражданских лиц, пострадавших за последнюю неделю, входят трое сотрудников медицинских служб.

Ранее ВОЗ сообщала о 607 погибших и более 3,2 тыс. пострадавших.

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