Саудовские ПВО сбили запущенный из Йемена дрон

Силы ПВО Саудовской Аравии в четверг вечером сбили беспилотник, запущенный йеменскими мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) для подрыва объектов на территории граничащей с Йеменом провинцией Джизан, сообщил официальный представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики Саудовскому агентству новостей SPA, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Преступная организация хуситов попыталась нанести удар по гражданским объектам, повторяя отчаянные и бесплодные попытки. Силы ПВО королевства смогли отразить атаку и сбить беспилотник, направленный поддерживаемыми Ираном хуситами в сторону Джизана", - заявил ат-Турки.

Ранее представитель хуситов сообщил телеканалу "Аль-Масира", что в результате их военной операции было прервано воздушное движение в аэропорту Джизана, который в мае возобновил работу после четырехлетнего перерыва, вызванного войной в соседнем Йемене. С момента возобновления полетов из аэропорта Джизана мятежники из Йемена не перестают обстреливать воздушную гавань. В ночь на четверг хуситы заявили, что попали ракетой в электро- и опреснительную станцию в Джизане, представитель арабской коалиции подтвердил пуск ракеты в сторону станции. При этом он уточнил, что ракета упала рядом со станцией, не причинив ей ущерба.

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