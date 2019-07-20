Аравийская коалиция заявила о начале операции против хуситов на западе Йемена

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, заявила о начале наступления на позиции повстанцев-хуситов в провинции Сана на западе Йемена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу телеканал Al Arabiya.

Среди целей авиаударов значатся объекты ПВО и склады баллистических ракет, принадлежащие ополченцам. По информации телеканала, представители коалиции призывают мирных жителей избегать пребывания рядом с обозначенными объектами.

16 июля йеменский телеканал Almasirah сообщил, что хуситы атаковали с помощью беспилотных летательных аппаратов аэропорт саудовского города Джизан. По данным Саудовского агентства печати, силам Аравийской коалиции удалось перехватить и сбить хуситский беспилотник.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями движения "Ансар Аллах" (хуситов). В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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