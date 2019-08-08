В Испании госпитализировали ребенка после отравления наркотиками

Ребенок возрастом 15 месяцев был доставлен в больницу из-за отравления наркотиками, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание Levante-EMV, несколько дней назад 19-летняя мать ребенка доставила его в больницу в Валенсии. У мальчика были зафиксированы черепно-мозговые травмы, по словам женщины, жительницы муниципалитета Бетера (автономное сообщество Валенсия), ребенок постоянно испытывал сонливость и несколько раз падал.

Проведенные анализы установили в организме наличие наркотиков - кокаина и марихуаны. Дядя ребенка был задержан, однако после того, как он дал показания судье, его отпустили до разбирательства по существу. В отношении отца ведется расследование. Возбуждено дело по статье о жестоком обращении с ребенком.

После выписки из больницы ребенок был передан под опеку властей.

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