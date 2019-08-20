МИД Йемена заявил о захвате сепаратистами базы МВД в провинции Абьян

20 августа 2019 15:59 (UTC+04:00)

Международно признанное правительство Йемена заявило во вторник, что силы выступающего за отделение юга страны Переходного совета Южного Йемена, захватили базу правительственных сил безопасности в южной провинции Абьян, предупредив о возможном провале посредничества Саудовской Аравии в урегулировании конфликта с сепаратистами, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Происходящее в Абьяне - неоправданная эскалация со стороны сил Переходного совета, который поддерживают ОАЭ. Действия совета неприемлемы и могут привести к провалу усилий для посредничества, приложенных Саудовской Аравией", - написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Йемена Мухаммед аль-Хадрани.

Он снова обвинил ОАЭ в оказании финансовой и военной помощи сепаратистам и призвал Абу-Даби немедленно прекратить ее. В свою очередь источник в администрации провинции Абьян сообщил РИА Новости, что силы под командованием Абдель Латыфа ас-Сейида захватили базу сил специального назначения правительства Йемена в административном центре этой провинции, не встретив никакого сопротивления.

В минувшие выходные захватившие госучреждения в объявленном временной столицей Южного Йемена Адене сепаратисты из Переходного совета начали освобождать занятые ими позиции после договоренностей с Саудовской Аравией, которая поддержала требование правительства Йемена об освобождении объектов в Адене и договорилась с ОАЭ о необходимости восстановить мир на юге Йемена и усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.

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