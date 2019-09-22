Аэропорт Дубая прервал работу из-за подозрений по поводу появления беспилотника

22 сентября 2019 18:42 (UTC+04:00)

Международный аэропорт эмирата Дубай, входящего в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), на некоторое время прервал свою работу из-за подозрений по поводу появления беспилотника в воздушном пространстве близ аэродрома. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщила газета Asharq Al-Awsat.

По поступившей информации, "работа аэропорта Дубая была ненадолго прекращена из-за подозрения на деятельность дрона в непосредственной близости от аэродрома". Указывается, что аэропорт был закрыт для взлета и посадки приблизительно в течение четверти часа. По меньшей мере два рейса, которые должны были совершить посадку в Дубае, были перенаправлены в близлежащие города.

В ночь на 14 сентября два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

В минувшую среду официальный представитель вооруженных сил "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что города ОАЭ станут целью масштабных атак, если эта страна не прекратит свою агрессию в Йемене.

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